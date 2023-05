Zelensky “Abbiamo scelto la pace, ma dobbiamo lottare per difenderci”

Zelensky “Abbiamo scelto la pace, ma dobbiamo lottare per difenderci”

"Voglio ringraziarla per la sua visita in Ucraina. Avete visto come ci difendiamo. Mi rivolgo a tutti i leader politici italiani: visitate il nostro Paese e parlate con la nostra gente, e capirete cosa ha fatto Putin". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il premier Giorgia Meloni. sat/ (fonte video: Palazzo Chigi)