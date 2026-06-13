Iran, Pompeo “Serve che il regime cada, alimenta tutti i conflitti in M.O.”

RAPALLO (ITALPRESS) - "Non so quale pezzo di carta verrà firmato. Non mi importa molto. Perché è assolutamente privo di significato. Gli iraniani hanno firmato numerosi accordi con diversi presidenti, li hanno violati ogni singolo di essi. Non c'è alcun motivo per aspettarsi che il regime nella sua forma attuale onorerà un qualsiasi accordo che firmerà. Quindi non so cosa verrà firmato o se verrà firmato qualcosa. Sono francamente profondamente disinteressato a questo". Lo ha affermato Mike Pompeo, già segretario di Stato degli Stati Uniti, intervenendo all'Optimum Investors Summit - The Portofino Conversation, l'appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti. f53/fsc/mca3