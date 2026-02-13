Zecchinato “Fare squadra per la montagna veneta”

VENEZIA (ITALPRESS) – Questa mattina ad Asiago, l’Assessore regionale agli Enti locali e al riordino territoriale, Marco Zecchinato, ha incontrato i sindaci dell’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”: Roberto Rigoni Stern di Asiago, Marco Frison di Enego, Bruno Oro di Foza, Marinella Sambugaro di Gallio, Antonella Corradin di Lusiana Conco, Luigi Martello di Roana e Lucio Spagnolo di Rotzo. L’ente, attualmente presieduto da Bruno Oro, rappresenta un modello di gestione associata con un territorio di oltre 473 kmq e una popolazione di circa 20.000 abitanti.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore ha ribadito la centralità del dialogo tra la Regione del Veneto e le Unioni Montane per rispondere alle sfide della tutela delle identità, della pianificazione territoriale e della sostenibilità.

“Abbiamo parlato a lungo delle specificità dell’Altopiano dei Sette Comuni – ha sottolineato Zecchinato – un valore aggiunto imprescindibile e un aspetto che deve essere sempre considerato con attenzione nelle politiche territoriali. La Reggenza dei Sette Comuni non costituisce solo un ambito territoriale ottimale per i servizi, ma custodisce un patrimonio storico e linguistico unico, come quello della minoranza linguistica cimbra. È soltanto attraverso un lavoro condiviso che possiamo trasformare le specificità locali in risorse strategiche per l’internazionalizzazione e lo sviluppo”.

L’incontro ha rimarcato la necessità di un dialogo costante tra la Regione e gli enti di area vasta, come le Unioni Montane, per intercettare efficacemente le opportunità europee e promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori montani. L’Assessore ha confermato, inoltre, la volontà comune di collaborare su temi chiave quali la valorizzazione dei siti UNESCO e la definizione di strumenti urbanistici aderenti alle reali necessità delle comunità montane attraverso una governance efficace e unitaria.

-Foto Regione Veneto-

