Zangrillo “Pubblica Amministrazione motore del Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "La Pubblica Amministrazione è motore di sviluppo in ogni Paese. L'Italia sta sviluppando una serie di esperienze importanti per rendere la nostra Pa efficiente e che possono essere d'aiuto all'Ucraina. Ma non dobbiamo essere presuntuosi e pensare di insegnare all'Ucraina come migliorare la PA perché anche noi abbiamo da imparare. L'Ucraina in questa fase drammatiche di guerra ha sviluppato la propria tecnologia per la Pubblica Amministrazione, da questo punto di vista noi possiamo cogliere spunti importanti per accelerare il nostro processo di digitalizzazione". Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della Ukraine Recovery Conference. xb1/sat/mca3