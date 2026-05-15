EcoDigital Chieti, Pecoraro Scanio e Legnini “Nostre città diventino smart city”

CHIETI (ITALPRESS) - “La sfida EcoDigital arriva anche in Abruzzo e a Chieti, perché è fondamentale che le nostre città diventino vere smart city, capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e qualità della vita”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della rete EcoDigital ed ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, intervenendo all’iniziativa promossa dalla rete EcoDigital insieme a Giovanni Legnini, candidato sindaco di Chieti, all’onorevole Daniela Torto, ad Anselmo Pellizzi, segretario nazionale della rete EcoDigital, all’assessore alla Sanità di Chieti Fabio Stella, al sindaco di Casacanditelli Alessandro Monaco e al Network Giovani M5S. Nel corso dell’incontro, dedicato ai temi dell’innovazione urbana, della transizione ecologica e digitale e del ruolo delle nuove generazioni, Pecoraro Scanio ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani, sugli incubatori per start-up e sulle nuove tecnologie per rendere le città più moderne, sostenibili e inclusive. “Durante le campagne elettorali contano soprattutto i risultati già ottenuti e la capacità concreta di innovare – ha aggiunto Pecoraro Scanio –. L’impegno sui giovani, sulle smart city e sull’innovazione rappresenta un segnale importante per la Chieti che vogliamo costruire”. Nel suo intervento, Legnini ha evidenziato il valore della rete EcoDigital come laboratorio di idee e competenze per il futuro delle città italiane. “Le transizioni ecologica e digitale devono finalmente compiersi e diventare occasione di vita e di lavoro, soprattutto per i giovani. Vogliamo innovare profondamente la macchina amministrativa della città attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la formazione del personale e l’ingresso di giovani competenze nella pubblica amministrazione. Tecnologia e digitale non devono essere ostacoli, ma strumenti veri di semplificazione, partecipazione e inclusione – dichiara Giovanni Legnini –. Una città moderna è una città dove nessuno è solo davanti a uno schermo e accedere ai servizi e alle informazioni è facile per tutti. Un Comune più semplice e più umano, con uno sportello digitale per tutte le pratiche e un’app dedicata ai servizi, alle notizie importanti e alle emergenze, dove i giovani e gli studenti possano guidare chi ha meno confidenza con il digitale e i cittadini siano supportati nelle pratiche". “In Italia abbiamo perso troppi giovani e troppe competenze – ha concluso Pecoraro Scanio –. Dobbiamo creare occasioni concrete affinché possano tornare e contribuire allo sviluppo dei territori”. sat/mgg/mca1 (Fonte video: Fondazione UniVerde)