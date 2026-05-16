Longevity Magazine – Puntata del 16/5/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella nona puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Nicola Balato, professore associato di Dermatologia all'Università Federico II di Napoli, e Fabio Arcangeli, docente di Dermatologia pediatrica dell'Università Guglielmo Marconi di Roma e presidente dell'Accademia Internazionale di Dermatologia Pediatrica. La psoriasi e la scabbia gli argomenti al centro dei colloqui. sat/gsl