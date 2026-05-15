Balsamo “Palermo luogo della costruzione della pace”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo incontro è una grande manifestazione di attenzione da parte della società civile per una serie di vicende drammatiche che riguardano tutti noi, perché l'assetto geopolitico mondiale è qualcosa che produce degli effetti precisi sulla vita collettiva e individuale di ogni persona, anche qui in Italia. E io credo che ci siano dei valori forti dietro questa iniziativa: un grande principio di solidarietà e di amicizia fra tutti i popoli, la fiducia nelle armi della diplomazia, il rifiuto della legge del più forte. Sono tutti grandi insegnamenti che vengono da un grande uomo di fede, come Papa Leone, e che sono il cemento della nostra comunità. Palermo è il luogo del dialogo, dell'incontro tra diverse etnie, tra diverse religioni, è il luogo della costruzione della pace". Così il Presidente della Corte di Appello di Palermo, Antonio Balsamo, a margine di un incontro nell'ambito della 17esima edizione de "La Settimana Europea a Palermo", che si è svolta presso la Chiesa Nostra Signora delle Nazioni in S. Eugenio Papa, a Palermo. xd6/tvi/mca2