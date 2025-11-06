Zangrillo “La pubblica amministrazione riparte dai giovani”

MILANO (ITALPRESS) – “I giovani di oggi chiedono ambienti di lavoro innovativi e stimolanti che sappiano valorizzare le loro capacità e premiare il merito. Abbiamo il dovere di guidare le nuove generazioni in un mondo del lavoro che cambia a grande velocità con nuove opportunità professionali”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a Milano, alla manifestazione “Orienta Talenti”, dove debutta “GenPA – Sblocca il tuo potenziale”, il nuovo format promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica per avvicinare le nuove generazioni al lavoro pubblico.

Il ministro ha sottolineato come la Pubblica amministrazione stia tornando ad essere attrattiva per i giovani: “Con inPA, il portale unico di accesso ai concorsi pubblici, abbiamo innovato il reclutamento: oltre 2,6 milioni di iscritti, di cui più della metà under 40, e procedure che si chiudono mediamente in circa 180 giorni. L’app inPA consente di conoscere i bandi e candidarsi in modo semplice e digitale. È la prova che una Pubblica amministrazione moderna può competere con le altre organizzazioni”, ha sottolineato il ministro.

Zangrillo ha poi ricordato le nuove opportunità create per favorire l’ingresso dei giovani nella PA: “Una recente indagine del Dipartimento della funzione pubblica condotta dall’Istituto Piepoli mostra che il 66% dei giovani tra 16-34 anni prende in seria considerazione questo ambito professionale. Abbiamo messo in campo iniziative concrete come la possibilità per le amministrazioni di assumere, tramite concorso, i diplomati degli ITS Academy, figure ad alta specializzazione che possono contribuire all’innovazione del settore pubblico. Con i programmi Tirocini inPA e Dottorati inPA, arrivati alla seconda edizione, offriamo ai giovani esperienze concrete che permettono di conoscere da vicino la Pubblica amministrazione dove stiamo introducendo sistemi di carriera capaci di premiare il merito”, ha aggiunto Zangrillo.

Durante l’evento il ministro ha partecipato con i giovani a un’attività interattiva nello spazio “GenPA” pensato per far conoscere in modo diretto il mondo del lavoro pubblico. Il nuovo format, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, nasce per raccontare una Pubblica Amministrazione innovativa, dinamica e aperta al futuro, capace di valorizzare competenze, creatività e talento

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).