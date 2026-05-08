Spring School of Europe e Ventotene Europa Festival al via, arrivati 30 giovani

ROMA (ITALPRESS) – Trenta ragazzi curiosi, appassionati di cittadinanza europea, sono sbarcati a Ventotene. Sono i partecipanti della Spring School of Europe sull’Integrazione europea, che inizia stamattina in occasione del Ventotene Europa Festival, alla sua decima edizione e fresco di Medaglia del Presidente della Repubblica. È la quinta volta che l’evento ideato dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa riceve questo riconoscimento, attribuito ad iniziative considerate dal Quirinale di alto valore culturale e civile.

Quest’anno la manifestazione coinvolgerà giovani studentesse e studenti liceali e universitari da tutta Italia per formarli sulle dinamiche storico-politiche del processo d’integrazione europea a partire dalle sue origini, in occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio, giorno in cui a loro si unirà un gruppo di studenti e studentesse di vari licei del Lazio che hanno frequentato la Scuola d’Europa, sempre a cura dell’associazione.

Oggi comincia l’esperienza immersiva di cittadinanza dei ragazzi, mentre da domani il Festival apre le porte alla cittadinanza. L’inaugurazione in piazza, con un messaggio della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il concerto della Banda del Comune di Ventotene, è a cura di Roberto Sommella, presidente dell’associazione La Nuova Europa, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, e le autorità locali.

Sull’isola sono attesi anche: Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, Elena Grech, vicecapo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, e Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia. E, ancora, è prevista la partecipazione di: Massimiliano Smeriglio (assessore alla Cultura di Roma Capitale), Guido D’Ubaldo (presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio), Raffaele Torino (Università Roma Tre), Andrea Patroni Griffi (Università Federico II di Napoli), Mirella Parachini (Associazione Luca Coscioni), Piero Graglia (Università degli Studi di Milano Statale), Nadia Rollè (direttrice Public Affairs Nomos), Alessandro Barbano, Ferruccio de Bortoli, Daniela Preziosi, Mario Sechi, Guido Bosticco, Monica Giandotti, Stefano Menichini, Giovanna Reanda e Antonio Padellaro.

Dal 2017 hanno partecipato al Festival oltre 1200 giovani europei di nazionalità italiana, francese, tedesca, portoghese, greca, polacca, ungherese, belga, lettone, danese, austriaca, romena, inglese, irlandese. Il Festival è organizzato con il contributo di ACRI, dell’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con la partecipazione di CDE dell’Università degli Studi Roma Tre e del Centro Studi Parlamentari NOMOS, e con il patrocinio del Comune di Ventotene, della Regione Lazio e dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

-Foto ufficio stampa Associazione La Nuova Europa-

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