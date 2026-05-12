ROMA (ITALPRESS) – Una giornata-evento che i Sud del Mondo ha organizzato a Roma giovedi 14 maggio presso il Teatro Rossini, piazza Santa Chiara 14 a Roma a partire dalle ore 16.30. ‘I Sud del Mondo conferma la sua vocazione alla discussione su temi di grande attualità – commenta il presidente Pompeo Torchia – nella consapevolezza di quanto sia necessario prendere coscienza della pervasività e della capillarità di fenomeni trasversali e nei confronti dei quali occorre un approccio multidisciplinare, con contributi di competenza e specializzazione degli addetti ai lavori’. Pino Galati, Responsabile scientifico de I Sud del Mondo evidenzia come “la violenza di genere, il disagio giovanile, il bullismo, si configurino ormai come fenomeni non più emergenziali nella loro periodica frequenza, che richiedono risposte articolate e strutturali. Discuterne e condividerne soluzioni, vuol dire stimolare una riflessione ma anche assumersi responsabilità e funzioni”.

I Sud del Mondo propone un’analisi di queste tematiche all’insegna del titolo del convegno “INSIEME A VOCE ALTA”, per una declinazione del tema da affrontare in uno spazio pubblico, attraverso la narrazione artistica e la rappresentazione teatrale, al fine di creare un contesto emozionale di alta presa di coscienza. “La cronaca consegna quotidianamente episodi di femminicidio e di violenza di genere -proseguono Torchia e Galati – casi di bullismo e di sopraffazione fisica e psicologica da parte di giovani nei confronti di altri giovani e il rischio è quello di una assuefazione a situazioni inaccettabili che impongono risposte urgenti e un impegno civile di alto profilo. In questa prospettiva, le arti e quindi la musica, la danza e il teatro possono offrire un apporto di grande profondità, con un messaggio di empatia e sensibilità”. Il programma della manifestazione prevede una serie di attività come presentazioni artistiche, conferenze e performance, ma anche un dibattito con giovani, famiglie e organizzazioni impegnate sui temi sociali. Parteciperanno alla giornata, che verrà presentata da Massimo Proietto, Alberto Liguori, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, il generale B.Enrico Mion, comandante delle Unità Speciali della Guardia di Finanza, la giornalista Catia Acquesta presidente di ‘Alleati con te per le vittime di violenza’, Massimiliano Maselli assessore regionale Lazio all’Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Monnanni presidente Asp Asilo Savoia e Segretario Generale Cnel, Nicola Graziano Presidente Unicef Italia.

– foto ufficio stampa I Sud del Mondo –

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