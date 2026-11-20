ROMA (ITALPRESS) – “La previdenza dedicata per le Forze dell’ordine è una delle priorità che, insieme a tanti ministri, stiamo portando avanti. Abbiamo preparato un emendamento alla legge di Bilancio, che stiamo definendo nei dettagli con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Spero che vada in porto e sono molto confidente, molto ottimista, perché c’è particolare sensibilità verso il comparto del pubblico impiego”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine dell’Assemblea della Cna. “Il personale delle Forze dell’ordine ha una disciplina di specialità e va in pensione prima degli altri lavoratori pubblici. Per questo i coefficienti di trasformazione risultano penalizzanti. Dobbiamo intervenire per prenderci cura di queste persone non soltanto quando sono in servizio, ma anche quando vanno in pensione”, ha spiegato il ministro.

Zangrillo ha sottolineato che sul tema c’è una condivisione istituzionale: “Matteo Piantedosi e Guido Crosetto condividono con me questa preoccupazione e, più in generale, da parte del Governo c’è molta attenzione”. Il ministro ha infine richiamato il ruolo degli operatori del comparto sicurezza, “particolarmente sollecitati in questa epoca complessa, non soltanto sul territorio nazionale, ma anche all’estero. Dobbiamo dare attenzione a questi servitori dello Stato particolarmente esposti”, ha concluso.

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