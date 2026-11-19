ROMA (ITALPRESS) – In Italia il tasso di partecipazione femminile al lavoro è pari al 49,6%, contro il 62,7% della media europea. Se l‘Italia raggiungesse i livelli medi europei di partecipazione e disoccupazione femminile, si potrebbero avere circa 2,8 milioni di donne occupate in più, con un incremento dei contributi previdenziali stimato in oltre 45 miliardi, una risorsa fondamentale per la sostenibilità del sistema pensionistico. È quanto emerge dall‘analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati dell’Istituto Tagliacarne presentata al XII Forum Annuale “Capitale femminile. Quanto valgono e quanto decidono le imprenditrici oggi”, organizzato dal Gruppo Nazionale Terziario Donna Confcommercio.

Per Luciana Di Bisceglie, presidente nazionale Terziario Donna Confcommercio, “il lavoro delle donne, come imprenditrici, lavoratrici autonome o dipendenti, rappresenta una ricchezza straordinaria per il nostro Paese, ancora troppo poco valorizzata. Investire pienamente sul capitale femminile significa non solo creare più occupazione e sostenere la crescita economica, ma anche rafforzare il sistema previdenziale, aumentare la produttività e favorire l’innovazione. Significa, soprattutto, costruire un’economia più dinamica, equa e sostenibile”.

Per Carlo Sangalli, Presidente Confcom: “Ancor più dopo lo storico accordo sulla rappresentanza della scorsa settimana, abbiamo una responsabilità aggiuntiva nel garantire che tutto il potenziale di imprese e lavoro disponibile possa svilupparsi al meglio nel nostro Paese. Il tasso di partecipazione femminile in Italia è inferiore di oltre 13 punti percentuali alla media europea: bisogna impegnarsi in modo strutturale per colmare questo divario, rafforzando così la sostenibilità del sistema previdenziale, promuovendo la diversità che genera innovazione e garantendo una crescita complessivamente più equa”.

Nel 2025 le donne occupate in Italia sono quasi 10,3 milioni, su un totale di circa 24 milioni di occupati. Nonostante i progressi degli ultimi anni – circa la metà degli 1,2 milioni di posti di lavoro aggiuntivi rispetto al 2019 riguarda le donne – il divario con l’Europa resta significativo. Il tasso di partecipazione femminile nella fascia 15-74 anni è infatti inferiore di oltre 13 punti percentuali alla media europea. In Italia sono attive oltre 1 milione e 138mila imprese femminili, di cui quasi 800mila nel terziario di mercato, l’area di riferimento di Confcommercio.

Un settore che mostra una particolare capacità di tenuta: tra il 2019 e il 2026, a fronte di una riduzione complessiva di 124mila imprese nel sistema produttivo italiano, quelle femminili del terziario sono aumentate di 4.600 unità (+0,6%). Nello stesso periodo, la loro incidenza sul totale delle imprese del settore è salita dal 28,3% al 29,8%. La crescita dell’imprenditoria femminile si concentra soprattutto nelle attività a maggiore contenuto di servizi. Tra il 2019 e il 2026 aumentano le donne imprenditrici nei servizi di alloggio (+25,3%), nei servizi alle imprese (+22,6%) e nelle attività professionali (+9,1%).

La distribuzione territoriale vede una maggiore concentrazione nel Nord, con circa 400mila donne imprenditrici del terziario, di cui 128mila in Lombardia. Seguono il Mezzogiorno, con 246.300 imprese, e il Centro, con 165.200. Una presenza diffusa in tutto il Paese, che conferma il contributo dell’imprenditoria femminile alla vitalità economica e sociale dei territori.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).