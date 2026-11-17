GENOVA (ITALPRESS) – “Abbiamo un processo di turnover molto elevato nei prossimi cinque o sei anni. La pubblica amministrazione perderà quasi un milione di dipendenti che matureranno i requisiti per andare in pensione”. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, a margine dell’inaugurazione del Festival Orientamenti a Genova. “Per me è l’occasione per raccontare la pubblica amministrazione con una narrazione un po’ diversa rispetto a quella ricorrente che parla di una organizzazione un po’ goffa, ridondante, lenta – ha detto Zangrillo -. Oggi la pubblica amministrazione può essere uno straordinario volano per il paese, ma per esserlo abbiamo bisogno di essere attrattivi verso i giovani”.

“L’incidere dell’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale ci costringono a ripensare il nostro modo di vivere il modo di lavorare delle organizzazioni. Noi stiamo facendo un approfondimento sui nostri processi, proprio per essere capaci di cogliere le opportunità che l’innovazione tecnologica ci offre, con una precisazione: non possiamo rincorrere l’illusione che le macchine sostituiscano l’uomo, ma le nuove tecnologie sono complementari all’attività umana. Tutto questo serve per rendere l’attività umana più motivante, quindi lasciare alla macchina tutto ciò che è ripetitivo e che sa fare sa fare meglio dell’uomo, e però liberare l’uomo da queste attività per consentirgli di utilizzare al meglio l’intelligenza emotiva”.

“Il tema della previdenza dedicata è un tema cui io tengo particolarmente. Le forze dell’ordine sono un comparto particolarmente sollecitato in quest’epoca, non soltanto nel contesto nazionale, ma anche a livello internazionale, quindi dobbiamo preoccuparci e occuparci di loro”.

– Foto Ipa Agency –

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