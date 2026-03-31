Zangrillo “Con il progetto ‘Prossima’ apriamo le porte della Pubblica amministrazione ai giovani per rinnovare il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il progetto ‘Prossima’ abbiamo scelto di aprire le porte della Pubblica amministrazione ai giovani e raccontare cosa vuol dire lavorare al servizio delle istituzioni. Viviamo in un’epoca di cambiamenti rapidi e profondi e per affrontarli abbiamo bisogno di nuove energie. Con questa iniziativa vogliamo superare gli stereotipi del passato e costruire un ponte stabile tra istituzioni e talenti, valorizzando il contributo che i giovani possono offrire per il rinnovamento del Paese”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo negli spazi del Randstad Box di Milano per la seconda tappa del progetto promosso dal Dipartimento della funzione pubblica. Il ministro ha ricordato come il settore pubblico stia cambiando volto: “La Pubblica amministrazione viene spesso associata a un luogo polveroso, ma non è affatto così. Stiamo costruendo le basi affinché diventi sempre di più uno spazio dove è possibile crescere e fare carriera”

Zangrillo ha quindi richiamato le principali azioni avviate dal Dipartimento della funzione pubblica per rendere la Pubblica amministrazione più moderna a partire dal rinnovamento delle procedure di reclutamento: “Abbiamo lavorato molto sulla digitalizzazione dei concorsi pubblici con il portale inPA, riducendo i tempi da due anni a circa 5 mesi. Se vogliamo istituzioni veloci, dobbiamo avere il coraggio di far entrare energie nuove: per questo abbiamo previsto che le amministrazioni possano destinare una quota del 10% delle assunzioni ai diplomati degli ITS Academy e attraverso il programma “PA 110 e lode” offrire loro l’opportunità di laurearsi”.

Il ministro ha ricordato come “nella Pubblica amministrazione ci siano molte eccellenze che dobbiamo valorizzare attraverso un cambiamento culturale che passa proprio dalle sue persone”.

Rivolgendosi alle studentesse e agli studenti, Zangrillo li ha esortati a conoscere il settore pubblico: “ogni vostra competenza, ogni capacità può diventare uno strumento importante per rendere il Paese più moderno”, ha concluso il ministro.

– Foto IPA Agency –

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