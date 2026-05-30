PA, Zangrillo “641mila assunzioni nel triennio 2023-2025, la metà sono giovani under 35”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulle assunzioni abbiamo ereditato una situazione piuttosto complicata, perché venivamo da dieci anni di blocco del turnover. La pubblica amministrazione italiana ha perso circa 300mila persone dal 2010 al 2019 e ha incrementato l’età media dei dipendenti da 43 a 52 anni: nell’epoca dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione avere un capitale umano in età avanzata è un problema”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Sky Tg24. “Noi abbiamo digitalizzato i processi di reclutamento – continua Zangrillo, – Questo ci ha consentito di inserire nel triennio 2023-25 circa 641mila persone, metà delle quali ha meno di 35 anni, nella pubblica amministrazione che è così tornata attrattiva; d’altro canto abbiamo lavorato tantissimo sui rinnovi contrattuali. In passato ci sono stati ritardi significativi, se si pensa che il nostro governo ha dovuto ereditare la tornata 2019-21 riuscendo comunque a chiuderla in tempi rapidi: dopodiché abbiamo chiuso anche la tornata 2022-24 e, per la prima volta nella storia della Repubblica, abbiamo avviato le trattative per la tornata 2025-27 nel primo anno di riferimento”.

“Il contratto dell’istruzione è già chiuso, ora – ha evidenziato – tocca a quello delle funzioni centrali: obiettivo del governo è chiudere l’intera tornata entro la fine del 2026, ma io vorrei chiuderla entro la fine dell’estate. Da parte delle organizzazioni sindacali c’è stato un atteggiamento di collaborazione e comprensione dei problemi che dobbiamo affrontare e dunque un dialogo costruttivo: chiudere la tornata entro l’anno sarebbe un gran segnale ai nostri dipendenti pubblici. Sulla sanità abbiamo chiuso da pochi mesi la tornata precedente e avviato il dialogo con i sindacati su quello attuale: tre giorni fa ho incontrato il presidente di Aran, il quale mi ha riferito di un clima molto positivo; anche su questo fronte penso possano esserci buone notizie a breve”.

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