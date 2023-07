MALPENSA (ITALPRESS) – Patrick Zaki è tornato in Italia. “Sono contento di essere in Italia, ci vediamo a Bologna. E’ il giorno piu’ importante della mia vita, è bello essere in Italia”, le sue parole ai microfoni di Rainews dopo essere atterrato all’aeroporto di Malpensa. Ora si sta recando in auto a Bologna, accanto a lui il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari. In serata è in programma una conferenza stampa.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).