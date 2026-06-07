BOLOGNA (ITALPRESS) – Battesimo del fuoco ieri per la squadra Usar (Urban Search & Rescue) dell’Emilia-Romagna, l’unità di soccorso in contesti urbani formata da specialisti del 118 e dei Vigili del Fuoco. La squadra Usar è stata chiamata a intervenire a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo nelle Marche, nelle operazioni di ricerca di dispersi e feriti a seguito del crollo di una palazzina in città a causa di una fuga di gas. La squadra Usar dell’Emilia-Romagna è stata allertata, perché era la più vicina tra quelle con questo grado di specializzazione.

Complessivamente si sono mossi tre mezzi (un’ambulanza e due auto), con a bordo un coordinatore e un infermiere dell’Ausl di Modena, un medico, un infermiere e due logistici dell’Ausl di Bologna. L’intervento ha permesso il recupero in sicurezza del corpo di una vittima.

“Grazie a tutti i componenti della squadra Usar, che sono intervenuti immediatamente, rispondendo in pochi minuti alla chiamata di aiuto in una situazione di estrema emergenza in un’altra regione– sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. L’attività di formazione dell’Usar, in strettissima collaborazione con i Vigili del Fuoco, va avanti da anni e garantisce non solo all’Emilia-Romagna, ma a tutto il Paese un team di intervento ad altissima specializzazione in contesti urbani ad alto rischio. Il sistema regionale di Emergenza-Urgenza si è confermato ancora una volta tra i più organizzati d’Italia, un vero orgoglio per l’Emilia-Romagna. Continueremo a investire per rendere questi interventi sempre più efficaci e rapidi”.

“Esprimiamo, anche a nome della Giunta e dell’intera Emilia-Romagna, la nostra vicinanza e solidarietà al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al sindaco, Massimiliano Ciarpella, ai familiari delle vittime e dei feriti e a tutta la comunità di Sant’Elpidio”, concludono presidente e assessore.

Il team Usar Emilia-Romagna è una squadra di soccorso multidisciplinare, appositamente formata per affrontare gravi situazioni di emergenza quali terremoti, esplosioni, crolli o altri dissesti statici e idrogeologici. La sua costituzione nasce in accordo tra il sistema di Emergenza-Urgenza della Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

– Foto Regione Emilia-Romagna –

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