Yemen, si combatte a Taiz e sulla costa occidentale

TA'IZZ (YEMEN) (ITALPRESS) - L’aviazione militare yemenita ha effettuato ieri tre raid aerei contro postazioni e caserme delle milizie Houthi a Al-Tuba al-Sawda e Jabal al-Mun’im, sul fronte di Al-Dabab nella provincia di Taiz. Le forze armate yemenite hanno diffuso nuove immagini degli attacchi aerei contro elementi e mezzi Houthi nell’ambito dell’operazione “Scatola della morte” nella zona di Al-Mokha e Dhubab, sulla costa occidentale. xn8/sat/gsl (video di Amin Dabwan)