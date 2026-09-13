Bonino, Gentiloni “Un esempio di coraggio”

ROMA (ITALPRESS) - "Emma è stata sempre un esempio di coraggio. Dava l'esempio sui diritti, sui diritti delle donne, sulle libertà in giro per il mondo e, negli ultimi 10-15 anni, moltissimo sull’Europa. Era una voce, credo, unica. Ed è bello questo omaggio corale della città e delle istituzioni a una donna come Emma Bonino". Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni alla camera ardente di Emma Bonino al Campidoglio. xc7/sat/red