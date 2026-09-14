Crosetto “Emma Bonino si è impegnata tutta la vita per i suoi ideali”

ROMA (ITALPRESS) - Emma Bonino è stata "una persona che si è impegnata tutta la vita per portare avanti i suoi ideali e per fare delle battaglie che per lei erano importanti. Le nazioni si costruiscono con la somma delle tante persone che si impegnano ognuno con la sua visione, anche diversa dalla mia ma si riconosce sempre la purezza dell'impegno". Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, lasciando la camera ardente di Emma Bonino. "Con Emma Bonino e Marco Pannella mi ha legato, al di là del rapporto politico, un rapporto umano. Sono persone che vanno rispettate per il modo in cui hanno vissuto. La mia presenza è per rendere omaggio al modo in cui questa cittadina italiana ha portato avanti la sua vita e battaglie di cui hanno goduto tutti", aggiunge. xb1/col4/gtr