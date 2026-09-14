Sequestrate oltre 160 dosi di droga a Roma, 5 arresti

ROMA (ITALPRESS) - Cinque arresti e oltre 160 dosi di droga sottratte al mercato al dettaglio. È il bilancio dei blitz dei Falchi della Polizia di Stato tra Ponte di Nona, Tor Bella Monaca e il quadrante Labaro-Prima Porta. Gli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile hanno individuato diversi sistemi di spaccio, con vedette, addetti alle cessioni e agli incassi e pusher itineranti. col4/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)