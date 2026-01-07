Yemen, a Gedda il primo volo Yemenia con i turisti bloccati a Socotra

GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – La compagnia aerea yemenita Yemenia ha operato oggi il primo volo diretto da Socotra a Gedda, atterrato nella città saudita con a bordo 179 turisti stranieri che erano rimasti bloccati sull’isola yemenita, su un totale di circa 600. Lo riferisce l’Associazione per l’amicizia Italia-Yemen.

Le operazioni di evacuazione proseguiranno nelle prossime ore per trasferire i rimanenti visitatori, rimasti intrappolati dopo la sospensione dei voli dagli Emirati Arabi Uniti a seguito delle recenti tensioni tra Arabia Saudita ed Emirati. I turisti erano giunti a Socotra principalmente via Abu Dhabi, unica destinazione che consentiva l’accesso all’arcipelago con voli emiratini fino a poco tempo fa. Il contesto è legato al recente ritiro delle forze emiratine dallo Yemen, richiesto dalle autorità yemenite e saudite, che ha portato alla ripresa del controllo governativo sull’aeroporto di Socotra e all’interruzione dei collegamenti con gli Emirati. (ITALPRESS).

