ROMA (ITALPRESS) – Yamaha lancia RW700 e RW700 Explore, i primi modelli della nuova famiglia RW. Con loro la casa dei tre diapason esplora una nuova dimensione del segmento Adventure premium: veicoli pensati per garantire libertà di movimento sia negli spostamenti quotidiani sia nell’esplorazione. Dopo aver trasformato la mobilità urbana con la famiglia MAX e aperto nuove possibilità con modelli Adventure come Tènèrè 700, costruiscono un ponte tra questi due mondi, facendo tesoro di decenni di esperienza nello sviluppo di moto e veicoli a due ruote per strada e off-road. Cuore di RW700 e RW700 Explore è il collaudato motore CP2, punto di riferimento della media cilindrata Yamaha per l’erogazione ricca di coppia e il carattere distintivo. La facilità di controllo permette di modulare con precisione le prestazioni ai bassi e medi regimi, rendendo il propulsore adatto sia alla guida su strada sia all’off-road. Il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) assicura un’erogazione fluida della coppia e una risposta precisa anche alle minime aperture dell’acceleratore. Entrambi i modelli sono i primi Yamaha dotati di un vero sistema di cambio marcia: una versione evoluta della Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT), ottimizzata per l’Adventure e prima applicazione della tecnologia sviluppata anche per l’off-road. Permette di cambiare rapporto senza leva della frizione nè pedale del cambio. Il pilota può scegliere la modalità manuale MT, con comando al manubrio, oppure affidarsi all’automatica AT. In modalità automatica il cambio tiene conto di velocità, regime motore, apertura dell’acceleratore e rapporto inserito. Con la modalità GRAVEL limita le salite di rapporto dopo l’apertura del gas e durante lo slittamento della ruota posteriore. L’elettronica si affida a una piattaforma inerziale a 6 assi che trasmette in tempo reale i dati alla centralina e gestisce Traction Control System, Slide Control System, Brake Control System e Back-slip Regulator, per un elevato livello di controllo in un’ampia varietà di condizioni. Lo Yamaha Ride Control adatta erogazione e interventi elettronici alle preferenze del pilota e al terreno. In modalità ROAD si può scegliere tra SPORT, con risposta più pronta per una guida dinamica, STREET, configurazione versatile per la città e per diverse superfici, ed ECO, con erogazione più morbida e orientata all’efficienza. In modalità GRAVEL ci sono EXPLORE, che adatta cambio e comportamento del veicolo all’off-road, ed EXPLORE+, con risposta del motore più diretta e maggiore personalizzazione. BCS e BSR possono essere disattivati in tutte le modalità, mentre l’ABS posteriore può essere escluso solo in GRAVEL. Per i trasferimenti più lunghi sono di serie cruise control e Yamaha Variable Speed Limiter. La strumentazione TFT a colori da 5″ si collega allo smartphone con l’app gratuita MyRide, per gestire chiamate e musica, ed è compatibile con Garmin StreetCross, che offre navigazione cartografica o turn-by-turn con informazioni sul traffico in tempo reale. Completano la dotazione una presa USB-C e la tecnologia Smart Key, che gestisce accensione, avviamento, bloccasterzo, apertura della sella e sblocco del tappo del carburante senza estrarre la chiave. La ciclistica poggia su un telaio backbone in tubi d’acciaio ad alta resistenza, sviluppato per offrire stabilità e controllo anche sulle superfici irregolari e per consentire di guidare sia seduti sia in piedi sulle pedane. All’anteriore c’è una forcella rovesciata da 41 millimetri con 160 millimetri di escursione, al posteriore un monoammortizzatore da 155 millimetri con precarico regolabile su sette posizioni e regolazione dello smorzamento in estensione. L’altezza della sella è di 810 millimetri, quella da terra di 170. Il vano sottosella, illuminato a LED, può ospitare un casco integrale. Il peso in ordine di marcia è di 221 chili, con una distribuzione studiata per favorire controllo e maneggevolezza. Per la prima volta su un modello dei tre diapason con questa architettura, i cerchi in alluminio hanno raggi incrociati in acciaio inox. La ruota anteriore è da 17″, la posteriore da 15″, con pneumatici tubeless Pirelli Scorpion Rally STR nelle misure 120/70R17 e 160/60R15. L’impianto frenante prevede all’anteriore due dischi flottanti da 298 millimetri con pinze radiali a quattro pistoncini e al posteriore un disco da 267 millimetri. La versione Explore nasce dalla piattaforma di RW700, di cui mantiene la dotazione tecnica, e aggiunge equipaggiamenti pensati per i viaggi: 15 millimetri di regolazione del precarico della forcella, 11 livelli di regolazione dell’estensione, sella pilota e manopole riscaldabili regolabili su 10 livelli, cavalletto centrale e blocchetti comandi retroilluminati. E’ proposta nelle colorazioni Forest Green e Midnight Black.

– Foto ufficio stampa Yamaha –

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