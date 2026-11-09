Italscherma in tre continenti, 72 azzurri in pedana per la Coppa del Mondo

ROMA (ITALPRESS) – Secondo weekend di Coppa del Mondo con tutte le armi in pedana. Si gareggia in tre Continenti, con il fioretto a Plovdiv e la sciabola al Cairo, mentre la spada si dividerà tra Berna per le competizioni maschili e Wuxi per quelle femminili. Saranno complessivamente 72 i portacolori dell’Italia impegnati.

Tappa in Bulgaria per fiorettiste e fiorettisti. Sulle pedane dell’International Fair Plovdiv, sede “sostitutiva” dopo l’indisponibilità della città di Palma di Maiorca (inizialmente indicata nel calendario), le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate alle qualificazioni, prima per le donne e poi per gli uomini, fase iniziale da cui sono esentati (in tutte le specialità) i “top 16” del ranking mondiale. Poi, sabato spazio ai tabelloni principali delle prove individuali e domenica alle competizioni a squadre. Nella gara femminile il responsabile d’arma Simone Vanni schiererà il trio che comanda la classifica internazionale, composto da Martina Favaretto (1), Martina Batini (2) e Arianna Errigo (3), seguite da Anna Cristino (6), Alice Volpi (10), Martina Sinigalia (38), Francesca Palumbo (41), Irene Bertini (44), Aurora Grandis (57), Carlotta Ferrari (60), Matilde Molinari (68) e Greta Collini (206).

Nella prova maschile, invece, saliranno sulle pedane bulgare Filippo Macchi (3), Guillaume Bianchi (4), Tommaso Marini (12), Tommaso Martini (13), Giulio Lombardi (32), Davide Filippi (55), Giuseppe Franzoni (61), Alessio Foconi (103), Edoardo Luperi (104), Mattia De Cristofaro (128), Alessio Di Tommaso (246) ed Emanuele Iaquinta (250).

La sciabola sarà di scena in Egitto. Anche al Cairo il programma prevede i preliminari giovedì per le sciabolatrici e venerdì per gli sciabolatori, mentre sabato al The Club – New Capital saranno in palio le medaglie individuali e domenica quelle a squadre. Le 12 azzurre del ct Andrea Aquili saranno Michela Battiston (9), Mariella Viale (20), Manuela Spica (28), Claudia Rotili (37), Giulia Arpino (60), Chiara Mormile (77), Carlotta Fusetti (92), Alessia Di Carlo (137), Michela Landi (146), Vittoria Mocci (147), Rebecca Gargano (167) e Gaia Karola Carafa (248). Nella prova maschile il gruppo del ct Leonardo Caserta sarà composto da Cosimo Bertini (22), Michele Gallo (29), Matteo Neri (32), Pietro Torre (33), Marco Mastrullo (49), Leonardo Dreossi (52), Dario Cavaliere (58), Edoardo Cantini (71), Mattia Rea (139), Edoardo Reale (187), Leonardo Reale (197) e Lupo Veccia Scavalli (225).

Infine, la spada. Berna ospiterà la tappa maschile con un calendario leggermente diverso rispetto al solito: giovedì sarà la giornata delle qualificazioni, venerdì si gareggerà per il tabellone principale individuale e il sabato per la prova a squadre. Saliranno sulle pedane della Mobiliar Arena gli spadisti Simone Mencarelli (3), Matteo Galassi (4), Davide Di Veroli (8), Filippo Armaleo (75), Andrea Santarelli (95), Gianpaolo Buzzacchino (109), Enrico Piatti (110), Fabrizio Cuomo (124), Valerio Cuomo (140), Nicolò Del Contrasto (165), Cristiano Sena (186) e Riccardo Cedrone (290).

Trasferta in Cina per la spada femminile. Il gruppo del ct Dario Chiadò è già a Shanghai per svolgere un ritiro pre-gara, prima di trasferirsi a Wuxi dove andrà in scena la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo al via venerdì con i preliminari, per poi proseguire sabato con la competizione individuale e domenica con quella a squadre. Guidate dalla numero 1 del ranking mondiale Alberta Santuccio, le spadiste azzurre impegnate saranno Giulia Rizzi (6), Roberta Marzani (25), Rossella Fiamingo (28), Gaia Caforio (32), Sara Maria Kowalczyk (64), Gaia Traditi (66), Federica Isola (71), Nicol Foietta (94), Lucrezia Paulis (119), Carola Maccagno (128) e Giulia Paulis (256).

– Foto ufficio stampa Federscherma –

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