IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Delta Center e l’agenzia di stampa Italpress annunciano la media partnership per Investment Africa 2026, in programma al Cairo dal 15 al 18 novembre, presso il Mövenpick Cairo Media City. Una collaborazione che accompagna l’iniziativa dedicata alle opportunità di investimento in Egitto e allo sviluppo delle relazioni d’affari tra imprese italiane ed egiziane, con un programma di incontri istituzionali, approfondimenti economici e appuntamenti B2B.

“Sono lieto di annunciare la collaborazione con Italpress per Investment Africa 2026. Per un’iniziativa come la nostra, l’informazione è parte integrante del progetto: raccontare alle imprese italiane le opportunità concrete che l’Africa offre significa abbattere la prima barriera, quella della distanza percepita. Avere al nostro fianco un’agenzia autorevole come Italpress ci permette di dare voce alle aziende che scelgono di mettersi in gioco e di far arrivare il messaggio a chi ancora guarda a questi mercati con diffidenza”, dichiara Sandro Fratini, presidente di Delta Center.

“Quest’anno portiamo Investment Africa in Egitto, al Cairo e ad Alessandria, uno dei mercati più dinamici del continente e una porta naturale verso il Medio Oriente e l’Africa subsahariana. Desidero ringraziare l’Ambasciata d’Italia al Cairo per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso il nostro progetto, così come gli organismi del Sistema Paese presenti in Egitto. Il loro sostegno è un segnale importante: conferma che le relazioni economiche tra Italia ed Egitto sono una priorità condivisa e offre alle nostre imprese un punto di riferimento solido in ogni fase, dal primo contatto fino alla costruzione di partnership stabili”, prosegue Fratini.

“Siamo lieti di affiancare Delta Center come media partner di Investment Africa 2026, un’iniziativa che mette al centro il dialogo e le opportunità di collaborazione tra imprese italiane ed egiziane. Per Italpress, raccontare il Mediterraneo e il Nord Africa significa contribuire a una maggiore conoscenza reciproca, dando spazio ai protagonisti e ai progetti che avvicinano le due sponde”, afferma Gaspare Borsellino, direttore di Italpress.

Il programma entrerà nel vivo lunedì 16 novembre con i saluti delle autorità italiane ed egiziane e il panel “Clima d’affari e opportunità di investimento in Egitto”. Sono previsti gli interventi di Mai El Gendy, general manager del Dipartimento di Promozione e Agevolazione di GAFI; Essam El-Naggar, presidente di GOEIC; Ayman El Ashry, presidente della Camera di Commercio del Cairo; Vincenzo Calì, direttore ICE in Egitto; Karim Basyouni, segretario generale della Camera di Commercio Italiana per l’Egitto; Mariangela Alvino, Relationship Manager North and East Africa di Simest; Gian Andrea Benvenuto, esperto di commercio e diritto internazionale tra Egitto e Italia; Luca Bertoldi Presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Egitto e Lorenzo Tavazzi, senior partner di TEHA – The European House – Ambrosetti. Nel pomeriggio si svolgeranno gli incontri B2B tra le imprese italiane ed egiziane.

Martedì 17 novembre i partecipanti potranno scegliere tra il proseguimento degli incontri d’affari al Cairo e una visita ad aziende italiane nel distretto industriale di Borg El Arab, nell’area di Alessandria d’Egitto, con un momento di networking. La conclusione della missione è prevista per mercoledì 18 novembre.

“L’obiettivo resta lo stesso che ci guida da sempre: non un evento isolato, ma l’avvio di relazioni d’affari solide e durature tra imprenditori italiani ed egiziani. Il Mediterraneo non è un confine, ma uno spazio comune di crescita”, conclude Fratini.

– Foto Investment Africa 2026 –

(ITALPRESS).