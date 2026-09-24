Home Video News Xinhua Cittadini USA auspicano cooperazione più stretta durante visita di Xi nel Paese
Cittadini USA auspicano cooperazione più stretta durante visita di Xi nel Paese
Il presidente cinese Xi Jinping è in visita di Stato negli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre, su invito del presidente statunitense Donald Trump. Da Washington e New York a Los Angeles e San Francisco, i cittadini statunitensi hanno accolto con favore la sua visita e hanno espresso l'auspicio che Cina e Stati Uniti rafforzino il dialogo e la cooperazione, gestiscano le divergenze e portino maggiori benefici a entrambi i popoli e al mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)