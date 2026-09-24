Cittadini USA auspicano cooperazione più stretta durante visita di Xi nel Paese

Il presidente cinese Xi Jinping è in visita di Stato negli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre, su invito del presidente statunitense Donald Trump. Da Washington e New York a Los Angeles e San Francisco, i cittadini statunitensi hanno accolto con favore la sua visita e hanno espresso l'auspicio che Cina e Stati Uniti rafforzino il dialogo e la cooperazione, gestiscano le divergenze e portino maggiori benefici a entrambi i popoli e al mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)