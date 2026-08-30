Xi: cooperazione Cina-Kirghizistan entra in un “periodo d’oro” di rapido sviluppo

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – La cooperazione tra Cina e Kirghizistan è entrata in un “periodo d’oro” di rapido sviluppo, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping al suo arrivo a Bishkek per il Vertice 2026 dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e per una visita di Stato in Kirghizistan.

Al suo arrivo, il presidente kirghiso Sadyr Japarov e sua moglie hanno accolto Xi e sua moglie, Peng Liyuan, all’aeroporto internazionale di Manas.

In un discorso scritto, Xi ha rivolto sinceri saluti e i migliori auguri a Japarov e al popolo del Kirghizistan a nome del governo e del popolo cinesi.

Sottolineando che Cina e Kirghizistan condividono una tradizionale amicizia di lunga data, Xi ha affermato che le maestose montagne del Tianshan sono testimoni di millenni di scambi amichevoli tra i due popoli.

Nei 34 anni trascorsi dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, i rapporti tra Cina e Kirghizistan hanno superato la prova dei cambiamenti nello scenario internazionale, mantenendo uno sviluppo sano e stabile e raggiungendo l’elevato livello di partenariato strategico globale per una nuova era.

Negli ultimi anni, il volume degli scambi commerciali bilaterali e gli scambi interpersonali hanno raggiunto nuovi massimi, ha affermato Xi, sottolineando che importanti progetti, tra cui la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, sono stati portati avanti con successo e che i risultati concreti della cooperazione reciprocamente vantaggiosa hanno ampiamente beneficiato i due popoli.

Xi ha affermato che durante la visita avrà approfonditi scambi di vedute con Japarov sulle relazioni tra Cina e Kirghizistan, sulla cooperazione tra i due Paesi in vari settori e sulle questioni internazionali e regionali di comune interesse, ed elaborerà un nuovo progetto per la costruzione di una comunità Cina-Kirghizistan dal futuro condiviso.

“Attendo con interesse di partecipare al vertice SCO di Bishkek, lavorando con tutte le parti per ripercorrere i 25 anni di esperienza di sviluppo della SCO, discutere insieme i piani di cooperazione, costruire il futuro dell’organizzazione e promuovere costantemente nuovi progressi nel suo sviluppo”, ha concluso Xi.

(ITALPRESS).