Nepal, tra i dispersi anche i due turisti italo-svizzeri Patrizia Marziale e Luca Barachini

ROMA (ITALPRESS) – Patrizia Marziale e Luca Barachini sono i due cittadini italo-svizzeri inseriti nella lista dei turisti stranieri dispersi in Nepal, oltre al gioielliere di Rapallo Marco Ratto, dopo l’alluvione che ha colpito il Paese. La coppia, italiano lui, svizzera lei, è presente nell’elenco dei dispersi diffuso dalle autorità nepalesi e mostrato dal Tg3.

– foto IPA Agency –

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