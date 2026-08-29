Nepal, tra i dispersi anche i due turisti italo-svizzeri Patrizia Marziale e Luca Barachini

ROMA (ITALPRESS) – Patrizia Marziale e Luca Barachini sono i due cittadini italo-svizzeri inseriti nella lista dei turisti stranieri dispersi in Nepal, oltre al gioielliere di Rapallo Marco Ratto, dopo l’alluvione che ha colpito il Paese. La coppia, italiano lui, svizzera lei, è presente nell’elenco dei dispersi diffuso dalle autorità nepalesi e mostrato dal Tg3.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]