Xi: Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali

WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, ha affermato ieri il presidente cinese Xi Jinping.

La Cina e gli Stati Uniti sono entrambi grandi Paesi, e i due popoli sono entrambi grandi popoli, ha dichiarato Xi in un discorso scritto pronunciato al suo arrivo per una visita di Stato negli Stati Uniti.

Sottolineando che i due popoli intrattengono da lungo tempo scambi amichevoli e che i loro interessi sono profondamente intrecciati, Xi ha affermato che il grande ringiovanimento della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell’America possono procedere di pari passo, completarsi a vicenda e portare benefici al mondo.

(ITALPRESS).