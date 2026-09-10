Ceuta, min. Cultura Spagna “Incomprensibile stop dell’Italia a Schengen”

ROMA (ITALPRESS) - "Dopo quello che è successo a Ceuta ci aspettavamo una solidarietà europea invece abbiamo ricevuto, da parte del governo Meloni, non solidarietà ma una risposta antieruropa e la chiusura di Schengen, una cosa incomprensibile". Lo ha detto Ernest Urtasun Domènech, ministro della Cultura del governo spagnolo a margine di una conferenza stampa con i leader di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni nell'ambito della terza edizione di "Terra". (ITALPRESS) xc3/col4/gsl