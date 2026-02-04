Wizz Air, Imperiale “Crescente interesse su Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “Ripuntiamo su Palermo perché da quando siamo tornati qui a dicembre abbiamo visto un crescente interesse, e soprattutto una crescente voglia da parte della cittadinanza di avere più frequenze, più voli, più rotte. Questi voli sono graditi per i siciliani e per chi viaggia in lungo e largo per la penisola. Siamo solo all'inizio, vedremo poi in futuro, ma Palermo è davvero un luogo dove, grazie anche alla partnership con Gesap, siamo voluti tornare e, stavolta, per restare”. Così Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communication Manager Wizz Air, a margine di una conferenza stampa nella quale è stato annunciato che Palermo torna ad essere base della compagnia aerea. xd6/vbo/mca1