West Nile, Rocca “Nel Lazio ormai raggiunto il picco”

RIMINI (ITALPRESS) – Nella Regione Lazio “credo sia ormai stato raggiunto il picco” e “i numeri dovrebbero iniziare a calare nei prossimi giorni e settimane”. Lo dichiara a margine dei lavori del Meeting di Rimini, il presidente della Regione, Francesco Rocca. Incontrando i giornalisti spiega che “da subito si è costituita una task force a livello regionale” ed “è venuto anche il Ministero a verificare la modalità di lavoro che sicuramente è – per quello che mi riguarda – un modello”.

La lotta al virus trasmesso tramite le zanzare comuni passa attraverso “comportamenti virtuosi che si devono attuare da parte delle amministrazioni locali – sostiene Rocca – per poter prevenire, quindi bisogna intervenire in tutti in tutti i luoghi dove c’è il rischio di ristagni”. Azioni da compiere per il presidente Rocca “sia a livello individuale, sia a livello a livello comunale”. Attivo anche un “monitoraggio di altissimo livello. Purtroppo – conclude – la diffusione quest’anno ha avuto dei numeri leggermente superiori, però insomma abbiamo toccato ormai la parte più alta” dei contagi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).