Wenger verso il no alla candidatura alla presidenza della Fifa, Infantino si avvicina alla rielezione

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Arsene Wenger potrebbe fare un passo indietro e rinunciare alla candidatura alla presidenza della Fifa. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, l’attuale direttore dello sviluppo mondiale del calcio non dovrebbe presentarsi alle elezioni del prossimo 18 marzo a Rabat, in Marocco, dove Gianni Infantino punta a ottenere un nuovo mandato. L’ex allenatore dell’Arsenal, da mesi indicato come possibile principale avversario del presidente uscente, aveva manifestato apertamente il proprio dissenso sulla gestione della Fifa, criticando in particolare il progetto di commercializzazione di quote della Coppa del Mondo.

La possibilità di candidarsi era stata presa seriamente in considerazione, ma i dubbi sulle difficoltà di una sfida elettorale e sulla distanza dell’incarico dal campo avrebbero prevalso. Un’eventuale rinuncia rappresenterebbe un problema per gli oppositori di Infantino, che vedevano in Wenger un candidato autorevole, apprezzato a livello internazionale e forte di rapporti consolidati con le 211 federazioni affiliate. L’Uefa ha comunque confermato l’intenzione di sostenere un nome alternativo al presidente uscente. Il tempo, però, stringe: la scadenza per presentare le candidature è fissata al 18 novembre. In lizza restano Ramon Vega, 55enne ex giocatore svizzero di Cagliari, Tottenham e Celtic e Kozo Tashima, presidente onorario della Federcalcio giapponese.

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