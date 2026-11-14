Nazionale, trauma alla caviglia: Cambiaghi salta Belgio-Italia

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – La Nazionale si è allenata questa mattina al Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile e nel pomeriggio partirà alla volta di Bruxelles, dove domani sera, alle 20.45, allo stadio Re Baldovino affronterà il Belgio nell’ultimo incontro del girone di Nations League.

Dopo Frattesi, Roberto Mancini deve fare i conti con un’altra defezione. In mattinata lo staff medico azzurro ha infatti valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro.

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