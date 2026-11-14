LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Emma Aicher vince lo slalom di Levi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026/2027. La tedesca taglia il traguardo col crono complessivo di 1’52″62 e precede l’albanese Lara Colturi, seconda a 0″43. Completa il podio l’austriaca Katharina Truppe, terza a 0″50. Quarta la croata Zrinka Ljutic, che resta sotto il secondo di ritardo da Aicher fermandosi a 0″83 dalla tedesca. La migliore delle azzurre è Beatrice Sola, 19esima a 2″86 davanti a Lara Della Mea, 20esima a 2″89. Martina Peterlini è 24esima a 3″51.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Emma Aicher (Ger) in 1’52″62

2. Lara Colturi (Alb) a 0″43

3. Katharina Truppe (Aut) a 0″50

4. Zrinka Ljutic (Cro) a 0″83

5. Anna Swenn Larsson (Swe) a 1″08

6. Marion Chevrier (Fra) a 1″23

7. Marie Lamure (Fra) a 1″49

8. Madison Hoffman (Aus) a 1″73

9. Katharina Huber (Aut) a 1″89

10. Wendy Holdener (Sui) a 1″92

19. Beatrice Sola (ITA) A 2″86

20. Lara Della Mea (ITA) A 2″89

24. Martina Peterlini (ITA) A 3″51

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Emma Aicher (Ger) 160 punti

2. Lara Colturi (Alb) 160

3. Paula Moltzan (Usa) 100

4. Zrinka Ljutic (Cro) 74

5. Sara Hector (Swe) 70

6. Camille Rast (Sui) 64

7. Katharina Truppe (Aut) 60

8. Anna Swenn Larsson (Swe) 45

9. Asja Zenere (ITA) 45

10. Marion Chevrier (Fra) 40

20. Lara Della Mea (ITA) 24

32. Beatrice Sola (ITA) 12

37. Martina Peterlini (ITA) 7

44. Alice Pazzaglia (ITA) 2

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).