Sci alpino, Aicher vince lo slalom di Levi. Sola diciannovesima, è la migliore azzurra

IPA91190332 - LKS 20261114 Emma Aicher of Germany competes during the first run of the FIS Ski World Cup women's slalom at the Levi Ski Centre in Kittilä, Finland, on Novermber 14, 2026. - RONI REKOMAA / LEHTIKUVA - , sports, alpine skiing, slalom, women, ladies, world cup, competition, opener, FINLAND OUT. * Restriction for France customers: it is forbidden to publish on the day of the event-Restriction clients francais : il est interdit de publier le jour meme de l evenement. * //LEHTIKUVA_lehtikuva12200683/Credit:Roni Rekomaa/LEHTIKUVA/SIPA/2611141223

LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Emma Aicher vince lo slalom di Levi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026/2027. La tedesca taglia il traguardo col crono complessivo di 1’52″62 e precede l’albanese Lara Colturi, seconda a 0″43. Completa il podio l’austriaca Katharina Truppe, terza a 0″50. Quarta la croata Zrinka Ljutic, che resta sotto il secondo di ritardo da Aicher fermandosi a 0″83 dalla tedesca. La migliore delle azzurre è Beatrice Sola, 19esima a 2″86 davanti a Lara Della Mea, 20esima a 2″89. Martina Peterlini è 24esima a 3″51.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Emma Aicher (Ger) in 1’52″62
2. Lara Colturi (Alb) a 0″43
3. Katharina Truppe (Aut) a 0″50
4. Zrinka Ljutic (Cro) a 0″83
5. Anna Swenn Larsson (Swe) a 1″08
6. Marion Chevrier (Fra) a 1″23
7. Marie Lamure (Fra) a 1″49
8. Madison Hoffman (Aus) a 1″73
9. Katharina Huber (Aut) a 1″89
10. Wendy Holdener (Sui) a 1″92

19. Beatrice Sola (ITA) A 2″86
20. Lara Della Mea (ITA) A 2″89
24. Martina Peterlini (ITA) A 3″51

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Emma Aicher (Ger) 160 punti
2. Lara Colturi (Alb) 160
3. Paula Moltzan (Usa) 100
4. Zrinka Ljutic (Cro) 74
5. Sara Hector (Swe) 70
6. Camille Rast (Sui) 64
7. Katharina Truppe (Aut) 60
8. Anna Swenn Larsson (Swe) 45
9. Asja Zenere (ITA) 45
10. Marion Chevrier (Fra) 40

20. Lara Della Mea (ITA) 24
32. Beatrice Sola (ITA) 12
37. Martina Peterlini (ITA) 7
44. Alice Pazzaglia (ITA) 2

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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