Webuild, ponte Genova San Giorgio simbolo di resilienza e orgoglio italiano

ROMA (ITALPRESS) - Il 4 agosto 2020 veniva aperto al traffico il nuovo Ponte Genova San Giorgio, realizzato da Webuild in 15 mesi di lavoro. Oltre mille persone hanno lavorato senza sosta, giorno e notte, contribuendo alla realizzazione dell'opera. Il ponte, lungo 1.067 metri e completato in tempi record, ha restituito "futuro, connessione e speranza" alla città di Genova e all'intero Paese. fsc/gtr