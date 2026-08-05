Genova, la riabilitazione visiva dall’ictus passa da telemedicina e fibra veloce

GENOVA (ITALPRESS) - Iniziare un percorso di riabilitazione per recuperare completamente la vista dopo un ictus, grazie a un dispositivo medico all'avanguardia e a una connessione internet stabile e veloce. Un esempio di sinergia vincente tra medicina e tecnologia che arriva da Genova, dove la collaborazione tra Fondazione Chiossone, Open Fiber e Linari Medical disegna un modello di sanità digitale che potrebbe migliorare la vita a migliaia di pazienti in futuro. xa8/f32/fsc/gtr