Fisco, controlli su POS e scontrini con l’intelligenza artificiale

Fisco, controlli su POS e scontrini con l’intelligenza artificiale

NAPOLI (ITALPRESS) - Nuova stretta del Fisco contro l'evasione fiscale. L'Agenzia delle Entrate invierà lettere di compliance in caso di anomalie tra gli incassi registrati con il POS e i dati di fatture elettroniche e scontrini fiscali. Grazie anche all'impiego dell'intelligenza artificiale saranno effettuati controlli sempre più mirati. Il punto dell'economista Gianni Lepre. mrc/gtr