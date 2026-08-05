17 morti e 44 feriti a causa di un massiccio attacco russo nella regione di Kiev

ROMA (ITTALPRESS) - Sono 17 i morti e 44 i feriti di un massiccio attacco russo sulla regione di Kyiv messo a segno in nottata. "È stato un attacco pesante – 24 missili balistici, 4 missili Zircon/Oniks e 115 droni", scrive sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky. "I principali obiettivi dell'attacco erano magazzini di aziende civili. Ci sono stati anche attacchi a infrastrutture e a una stazione ferroviaria - scrive ancora Zelensky - Queste strutture non avevano nulla a che fare con la guerra – un'azienda birraria, magazzini di materiali da costruzione e strutture logistiche civili". abr/gtr (Fonte video: profilo X di Volodymyr Zelenskyy