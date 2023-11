CATANZARO (ITALPRESS) – Un protocollo di intesa per promuovere l’attivazione di percorsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro in Calabria nell’ambito di un programma nazionale che interesserà 10 mila donne e uomini nel prossimo triennio, di cui l’88% nel Sud Italia, per 31 cantieri.

E’ quanto stato siglato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dall’amministratore delegato di Webuild Group, Pietro Salini, nel corso di un incontro alla Cittadella regionale di Catanzaro. L’accordo è finalizzato a creare percorsi di formazione relativi all’assunzione dei profili professionali necessari alla realizzazione delle opere infrastrutturali in Calabria, finanziate dal Gruppo Fs Italiane ed effettuate da Anas e Rfi, con al centro il Ponte sullo Stretto. Il Gruppo Webuild si impegna a realizzare in Calabria il programma “Cantiere Lavoro Italia” attraverso la Scuola di territorio, in collaborazione con le Agenzie per il Lavoro, per attrarre risorse verso il settore ed erogare una formazione di base; la Scuola di Mestieri, per fornire competenze tecniche specialistiche alla manodopera; la Scuola delle Professioni, per garantire competenze più avanzate alle risorse impiegatizie nel cantiere.

La Regione Calabria si impegnerà a favorire le modalità di svolgimento delle selezioni anche individuando uno spazio dedicato al supporto logistico delle attività di formazione ed orientamento al lavoro.

“Costruire un centro di formazione per i giovani calabresi che saranno avviati al lavoro nei cantieri infrastrutturali è un’idea straordinaria”, ha aggiunto il governatore Occhiuto. “Dal Ponte sullo Stretto al raddoppio della Statale Jonica 106 e al completamento dell’Autostrada A2, tante saranno le opportunità indispensabili per creare sviluppo e attrarre investimenti.

Il Ponte sullo Stretto potrà costruire un grande attrattore turistico e di sviluppo, basti pensare a cosa significherebbe per un imprenditore la presenza di un’enorme galleria naturale nell’area metropolitana di Reggio e Messina. Sono inoltre fiducioso sul fatto che il gassificatore di Gioia Tauro sarà classificato come opera strategica nazionale nel prossimo Decreto energia che dovrebbe essere licenziato a breve”.

“Creare il futuro significa dare risposte ai nostri ragazzi e bisogna ripensare alla formazione, alla capacità di fare, dando risposte ai bisogni assunzionali di circa settemila persone”, ha detto l’amministratore delegato di Webuild Group, Pietro Salini. “Vogliamo scrivere, a fianco delle istituzioni, un futuro di competenze di qualità nel settore in questa fase di grandi investimenti in infrastrutture.

Un progetto incentrato sull’attrazione dei giovani talenti e persone non occupate, formazione e crescita di profili oggi non disponibili sul mercato”.

In collegamento online, Dario Lo Bosco, presidente di RFI, ha evidenziato l’impegno nel condividere il “progetto di rafforzamento della rete ferroviaria a servizio della Calabria, che si interconnette con il collegamento che il Ponte sullo stretto garantirà verso i grandi snodi europei. Vogliamo essere driver di cultura e di chi lavora per lo sviluppo sostenibile in Calabria, lo confermano i cantieri aperti per 16 miliardi già finanziati e la messa a terra di diverse opere. In questo disegno di inserisce l’apertura di un polo Academy destinato a 20 mila giovani talenti da immettere nel ciclo produttivo di RFI”.

