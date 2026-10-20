Webuild, inaugurato il segmento principale della linea alta velocità Halkali-Kapikule in Turchia

MILANO (ITALPRESS) – È stata inaugurata in Turchia la tratta principale della linea ad alta velocità Halkali-Kapikule, realizzata dal consorzio guidato da Webuild per la Direzione Generale delle Ferrovie di Stato Turche (TCDD). L’alta velocità turca arriva così per la prima volta alle porte dell’Unione Europea: 153 chilometri di infrastruttura che collegano Çerkezköy, importante polo logistico e manifatturiero del Paese, a Kapikule, principale valico ferroviario e stradale al confine con la Bulgaria. Alla cerimonia nella stazione di Babaeski, situata a metà percorso tra Çerkezköy e Kapikule, sono stati presenti il presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan, del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Abdulkadir Uraloglu e la commissaria europea per l’Allargamento Marta Kos. Il viaggio inaugurale ha simbolicamente percorso la tratta tra Babaeski e la vicina stazione di Lüleburgaz, dando il via all’esercizio di una delle principali infrastrutture ferroviarie transfrontaliere dell’area euro-mediterranea.

La tratta è il segmento più esteso dell’intero progetto: una linea di 229 chilometri che collega Halkali, vicino Istanbul, alla frontiera bulgara attraversando la parte europea del Paese. A doppio binario elettrificato e dotata di sistemi di segnalamento avanzati, la linea è progettata per velocità fino a 200 km/h e per il trasporto integrato di passeggeri e merci. Una volta completato l’intero collegamento, il viaggio tra Halkali e Kapikule passerà da quattro ore a un’ora e trenta minuti per i viaggiatori, mentre il transito delle merci scenderà da 8 ore e mezza a 3 ore e mezza, accorciando in modo significativo la distanza ferroviaria tra i mercati europei e i principali poli produttivi turchi. Cresce anche la capacità del corridoio: il traffico passeggeri passerà da 600 mila a 3 milioni di viaggiatori l’anno, mentre la capacità merci da 1,5 a 9,5 milioni di tonnellate annue, consolidando il ruolo della Tracia come cerniera logistica tra Europa e Asia.

Per la Turchia l’opera rappresenta molto più di un collegamento ferroviario. Attraverso Kapikule, principale valico terrestre del Paese verso l’Europa, la linea connette poli industriali e portuali di Istanbul, Kocaeli, Tekirdag e della Tracia ai mercati europei. L’infrastruttura si inserisce inoltre nel Middle Corridor, la rotta che collega Asia ed Europa attraverso il Caucaso, la linea Baku-Tbilisi-Kars e il tunnel ferroviario del Marmaray sotto il Bosforo, contribuendo a sviluppare un asse logistico alternativo sempre più rilevante per gli scambi euroasiatici. Per realizzare la tratta Çerkezköy-Kapikule sono stati costruiti 33 ponti, 2 viadotti, 3 gallerie artificiali, circa 120 tra sottopassi e cavalcavia e oltre 350 chilometri di binari, oltre all’ammodernamento delle principali stazioni lungo il tracciato.

– foto ufficio stampa Webuild –

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