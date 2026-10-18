Il Veneto torna al Transport Logistic di Monaco di Baviera, il salone internazionale della logistica

PADOVA (ITALPRESS) – La Regione del Veneto e i gestori dei principali nodi logistici e dei corridoi stradali, ferroviari e di navigazione interna saranno a Transport Logistic di Monaco di Baviera, il salone internazionale di riferimento per logistica, trasporti, supply chain e IT, dal 26 al 29 aprile 2027. Dopo il ritorno del 2025, che ha interrotto una lunga assenza, la Regione conferma lo stand unico e il percorso condiviso con i firmatari del Patto per lo Sviluppo del Sistema Logistico Veneto.

L’annuncio è stato dato al Green Logistics Expo, nello stand 013 della Regione (Padiglione 7, Corsia A), durante l’incontro “La governance del sistema logistico Veneto, collaborare per crescere: Monaco 2027”.

Il confronto, presieduto dall’Assessore ai Trasporti, alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, Diego Ruzza, ha riunito i rappresentanti del Sistema Logistico Veneto: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale-Porti di Venezia e Chioggia; SAVE con gli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso; Interporti di Padova, Portogruaro e Rovigo; Consorzio ZAI-Quadrante Europa di Verona; Veneto Strade; Infrastrutture Venete; CAV.

“Il Veneto è un’area di snodo per la mobilità interregionale e internazionale: è attraversato da tre dei quattro corridoi TEN-T che interessano l’Italia, lo Scandinavo-Mediterraneo, il Mediterraneo e il Baltico-Adriatico, ai quali si aggiungono le Autostrade del mare – ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti, alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, Diego Ruzza –. Il nostro sistema logistico, fatto di porti, aeroporti, interporti e reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, funziona solo se tutte le sue parti dialogano tra loro. Nel 2025, per la prima volta dopo molti anni, ci siamo presentati a Monaco come un unico sistema e siamo stati accolti positivamente: abbiamo portato a livello internazionale il messaggio che a dare impulso alla logistica veneta non sono i singoli nodi, ma un gruppo compatto, guidato dalla programmazione regionale. Guardare a Monaco 2027 significa ripartire da qui e farci trovare pronti alle sfide della sostenibilità, dell’innovazione digitale e dell’intermodalità, con la collaborazione tra istituzioni, enti regionali e operatori privati. Monaco è una grande piazza dove portare le nostre best practice, ma anche dove raccogliere spunti per migliorare: per questo oggi abbiamo voluto ascoltare suggerimenti e consigli, a partire dall’esperienza del 2025”.

-Foto Regione Veneto-

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