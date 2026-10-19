MILANO (ITALPRESS) – “Sono in contatto da giorni con gli autotrasportatori, che hanno problemi contingenti più evidenti rispetto ai cretini che hanno svaligiato Foot Locker”. Lo ha detto il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede milanese del partito in via Bellerio. In particolare incontrerà domani mattina alle 10 in prefettura le sigle nazionali e alle 15 al provveditorato le sigle locali. “Quella è gente che ha problemi a pagare il mutuo e a portare a casa i soldi a fine mese. Cercheremo di fare tutto il possibile sbloccando fondi già esistenti e rallentati per motivi burocratici e mettendo altri soldi per superare degli ostacoli e delle tasse europee che in questo momento sono insostenibili”, ha aggiunto.

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