Webuild, inaugurati i due nuovi binari del Nodo di Genova

GENOVA (ITALPRESS) – Inaugurati i due nuovi binari del Nodo di Genova che costituiscono il quadruplicamento tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sampierdarena nell’ambito del progetto unico Nodo di Genova/Terzo Valico dei Giovi realizzato dal general contractor guidato dal Gruppo Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con l’alta sorveglianza e direzione lavori di Italferr e con il coordinamento del commissario di Governo Calogero Mauceri.

La nuova linea consentirà la separazione dei flussi di traffico lunga percorrenza e merci da quelli metropolitani/regionali con il conseguente miglioramento della regolarità del servizio ferroviario del Nodo di Genova e sull’intera rete regionale. Il “Quadruplicamento” ha uno sviluppo complessivo di circa 8.500 metri e prevede quattro binari complessivi, di cui due esistenti per il traffico metropolitano e regionale sull’attuale linea costiera Voltri-Sampierdarena e due di nuova realizzazione per la lunga percorrenza dedicata al servizio merci e passeggeri, quale completamento della Bretella di Prà.

L’opera consentirà successivamente la connessione diretta al Terzo Valico dei Giovi per i treni merci e i passeggeri a lunga percorrenza grazie ai due nuovi cameroni di interconnessione di collegamento ai binari. Per la realizzazione dell’intervento sono state prolungate lato levante le gallerie esistenti Doria – Monte Gazzo (galleria anche denominata Bretella di Prà costituita dalla galleria continua a singola canna e doppio binario), con la nuova galleria omonima Polcevera di sviluppo complessivo di circa 3 chilometri che si allaccia alla linea Succursale dei Giovi, in corrispondenza dell’attuale Bivio Polcevera e che confluisce nel nuovo Bivio al quale afferiscono la linea a semplice binario Genova – Ovada e la linea a doppio binario Succursale dei Giovi. Completano l’intervento la realizzazione di due nuovi punti di evacuazione e sdoccorso rispondenti alle specifiche tecniche di interoperabilità inerenti alla sicurezza in galleria, uno in corrispondenza dell’imbocco della galleria Doria lato Voltri e l’altro in corrispondenza dell’imbocco della galleria Polcevera.

Da domani, 7 ottobre, la nuova linea sarà utilizzata dai treni Intercity che percorrono la tratta Savona/Ventimiglia – Milano/Levante ligure e dai treni merci sulle relazioni ponente – levante e viceversa, liberando la linea costiera separando così i flussi di traffico in ingresso ed uscita dal nodo di Genova da e per il ponente. Successivamente con il completamento delle attività del nodo di Genova potrà essere incrementata l’offerta da e per Savona/Ventimiglia mentre con l’attivazione del Terzo Valico, i treni merci potranno andare dal porto di Prà verso Milano.

– foto ufficio stampa Webuild –

(ITALPRESS).