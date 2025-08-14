Webuild firma opere in 50 Paesi, ora il Ponte sullo Stretto

ROMA (ITALPRESS) – Dal Canale di Panama ai ponti sul Bosforo, fino alla diga GERD in Etiopia, Webuild firma le opere più imponenti al mondo e ora si appresta a realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, alla guida di un consorzio. Al gruppo italiano leader a livello globale nella realizzazione di grandi infrastrutture dedica un servizio il Tg1.

Il ponte sullo stretto di Messina sarà uno snodo strategico per la rete dei trasporti europea. Unirà infatti la Sicilia al corridoio scandinavo-mediterraneo, rete ferroviaria e stradale che da nord a sud attraversa l’Europa. Il ponte avrà una campata unica di 3.300 metri, con tre corsie stradali per senso di marcia e due binari ferroviari. L’investimento è di oltre 13 miliardi di euro, mentre si stima che i lavoratori coinvolti saranno più di 100.000.

Il gruppo Webuild è attivo in circa 50 Paesi e conta 95 mila dipendenti, con 3.700 progetti completati, dall’espansione del canale di Panama ai ponti sul Bosforo in Turchia, fino a quello sul Danubio a Braila in Romania. A metà settembre verrà inaugurata la diga GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam) in Etiopia, un’opera che ha richiesto 14 anni di lavori. Tra i principali progetti che sono in corso in Italia, la nuova diga foranea di Genova e la galleria di base del Brennero.

