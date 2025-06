MILANO (ITALPRESS) – “Il primo semestre è in linea sul trend che immaginavamo, soprattutto per la parte economica. Questo è un anno anche di importanti investimenti perchè l’anno scorso abbiamo acquisito parecchi ordini: da qui investimenti e assunzioni, ma questo si traduce anche in produzione e in marginalità”. Lo ha detto Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, a margine della Ceo conference di Mediobanca. Parlando

dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina, Ferrari ha aggiunto che “le decisioni competono al governo”, sottolineando che la società si aspetta “tempi rapidi, in attesa di qualche annuncio. L’inizio dei lavori dovrebbe essere nel 2026 perchè nel 2025 si parla ancora di progettazione esecutiva e di altre attività propedeutiche”.

Sul nuovo San Siro “ancora non sappiamo nulla, vedremo quando sarà privato se ci chiameranno – ha evidenziato Ferrari -. Aspettiamo e auspichiamo, noi facciamo quello che ci viene proposto e siamo al servizio dei governi. Adesso parteciperemo pure alle gare per lo stadio dei prossimi mondiali in Arabia Saudita, dove ci sono grossi investimenti. Abbiamo fatto quello del Qatar quindi siamo freschi di esperienze con ingegneri e fornitori per seguire anche questo segmento di business che è molto importante”.

– foto ufficio stampa Webuild –

(ITALPRESS).