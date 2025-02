VRetreats apre a Matera con Palazzo Gattini

MATERA (ITALPRESS) - Prosegue il piano di sviluppo di VRetreats: il brand di hôtellerie di VOIhotels supporta la crescita del turismo nel sud Italia aprendo a Matera Palazzo Gattini, antica dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale, i Conti Gattini. La struttura, che sorge in un edificio signorile posto nel punto più alto di Matera, con un affaccio sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, è stato trasformato in un albergo a cinque stelle. L’impegno di valorizzare le bellezze italiane è condiviso anche da Neos, che arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York JFK a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre. f06/fsc/gtr