Voyager acquisisce Astrobotic per rafforzare le attività lunari

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La corsa alla Luna sta entrando in una nuova fase. Non fatta soltanto di missioni e lanci, ma di acquisizioni, investimenti e consolidamento industriale. È il segnale che il mercato sta iniziando a prepararsi per qualcosa di più ambizioso delle singole missioni dimostrative: la costruzione di un’infrastruttura permanente oltre l’orbita terrestre.

In questo contesto si inserisce l’accordo con cui Voyager Technologies ha annunciato l’acquisizione di Astrobotic, una delle aziende più attive nello sviluppo di tecnologie per l’esplorazione lunare. L’operazione, valutata fino a 300 milioni di dollari, punta a rafforzare la presenza di Voyager in un settore destinato a diventare sempre più centrale nei programmi lunari statunitensi.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Astrobotic entrerà a far parte del gruppo Voyager una volta completato il processo di approvazione previsto dall’accordo.

L’operazione consentirà di integrare competenze che spaziano dai sistemi di consegna lunare alle infrastrutture energetiche, fino alle tecnologie legate alla mobilità e alle operazioni sulla superficie della Luna. Astrobotic è infatti uno degli operatori più conosciuti all’interno dell’ecosistema Artemis e ha sviluppato negli anni una posizione di rilievo nel settore della logistica lunare.

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