ROMA (ITALPRESS) – Il Polo Nazionale Droni Aerospazio, Subacquea e Difesa “continua il proprio percorso di crescita e consolidamento, ampliando la propria struttura organizzativa con la nomina di Rodolfo Belcastro quale Responsabile dello sviluppo Italia-USA”, incarico volto a “rafforzare le relazioni industriali, tecnologiche e istituzionali tra l’ecosistema italiano dei sistemi unmanned e il mercato statunitense”. È quanto si legge in una nota.

La nomina “si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo promosso dalla Presidente Sabrina Zuccalà”, che nelle ultime settimane ha rafforzato la governance del Polo coinvolgendo personalità di primo piano provenienti dalle istituzioni, dall’industria della Difesa, dal mondo accademico e della ricerca strategica. Tra queste figurano Angelo Tofalo, Direttore Generale del Polo Nazionale Droni, già Sottosegretario di Stato alla Difesa; Stefano Pontecorvo, già Presidente di Leonardo, già Ambasciatore d’Italia in Pakistan e Senior Civilian Representative della NATO in Afghanistan; Marco Di Liddo, Direttore del CeSI – Centro Studi Internazionali, entrato a far parte del Comitato Scientifico del Polo. Parallelamente il processo di internazionalizzazione è stato rafforzato con la nomina di Francesco Augenti quale Responsabile per il Regno Unito e di Maurizio Lannes quale Responsabile per la Germania.

Con l’ingresso di Rodolfo Belcastro alla guida dello sviluppo Italia-Stati Uniti, il Polo amplia ulteriormente la propria rete internazionale, consolidando una presenza qualificata nei principali ecosistemi occidentali dell’innovazione, dell’aerospazio, della difesa, delle tecnologie dual use e dei sistemi autonomi. L’incarico affidato a Belcastro nasce dalla volontà del Polo di rafforzare il dialogo con uno dei principali mercati mondiali dell’innovazione nel settore aerospaziale, della difesa e delle tecnologie avanzate, favorendo la nascita di partnership industriali, collaborazioni tecnologiche, iniziative di ricerca congiunta e nuove opportunità di sviluppo internazionale per le imprese italiane. Manager, consigliere di amministrazione e giornalista professionista, Belcastro opera da anni all’intersezione tra industria, difesa, innovazione tecnologica, relazioni istituzionali e sviluppo internazionale, con un’esperienza maturata in gruppi multinazionali e in contesti ad alta intensità tecnologica.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità”, dichiara Rodolfo Belcastro. “L’asse Italia-Stati Uniti rappresenta oggi uno dei principali motori dell’innovazione nel settore della difesa, dell’aerospazio e delle tecnologie dual use. Il mio obiettivo sarà contribuire a creare nuove opportunità di collaborazione tra imprese, istituzioni, centri di ricerca e investitori dei due Paesi, favorendo il trasferimento tecnologico, lo sviluppo industriale e il rafforzamento della competitività internazionale dell’ecosistema italiano”. Il nuovo incarico si concentrerà sullo sviluppo di relazioni con aziende, investitori, università, centri di ricerca, istituzioni e stakeholder statunitensi, promuovendo opportunità di cooperazione nei settori della robotica, dell’intelligenza artificiale, dei sistemi unmanned, della sensoristica avanzata, della cybersecurity, dello spazio e delle tecnologie per la sicurezza.

Con questa nomina il Polo Nazionale Droni Aerospazio, Subacquea e Difesa “conferma la propria strategia di crescita internazionale e di rafforzamento della propria rete di competenze, con l’obiettivo di favorire innovazione, trasferimento tecnologico e collaborazione tra pubblico, industria e ricerca, contribuendo al posizionamento dell’Italia tra gli attori di riferimento nello sviluppo delle tecnologie autonome e dual use”. Il Polo Nazionale Droni Aerospazio, Subacquea e Difesa è “una realtà di riferimento a livello nazionale che aggrega imprese, centri di ricerca, università e istituzioni con l’obiettivo di sviluppare, integrare e promuovere l’intero ecosistema dei sistemi a pilotaggio remoto e delle tecnologie autonome”. Il Polo “opera come piattaforma di innovazione e coordinamento industriale, favorendo la crescita di competenze avanzate nei settori della sicurezza, della Difesa, della mobilità aerea innovativa e delle applicazioni dual use, con una forte attenzione alla cooperazione internazionale e allo sviluppo di filiere tecnologiche strategiche per il Paese”.

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Foto: ufficio stampa Polo Nazionale Droni Aerospazio, Subacquea e Difesa