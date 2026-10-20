ROMA (ITALPRESS) – Una perturbazione atlantica si muove progressivamente verso Levante, interessando il nostro Paese, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dapprima sui settori nord-occidentali, in estensione domani al resto del Centro-Nord e a parte del Sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, in estensione dalla sera a Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali ed interni di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, allerta arancione in Liguria e su parte di Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. Valutata, inoltre, allerta gialla in Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania.

ALLAGAMENTI E FRANE IN LIGURIA, DISAGI ANCHE A GENOVA

Ancora criticità per il maltempo in Liguria, dove è in vigore da stamattina l’allerta arancione per temporali e piogge diffuse. La statale Aurelia è stata chiusa all’altezza di Celle Ligure per una frana: Anas è al lavoro per riaprire il prima possibile a senso unico alternato. Nel Savonese, interessato da cumulate superiori ai 250 millimetri, sono esondati alcuni rii e torrenti minori. Allagamenti diffusi in tutta la città di Genova, in particolare nei quartieri centrali e nel Ponente. Numerosi tunnel e sottopassi stradali sono stati chiusi alla circolazione perché impraticabili. Nel capoluogo ligure le scuole domani rimarranno aperte, visto che l’allerta terminerà alle 6 del mattino salvo nuovi aggiornamenti, ma alcuni comuni del Tigullio e dello Spezzino hanno optato per la chiusura.

BOMBA D’ACQUA IN PROVINCIA DI NUORO, EVACUAZIONI E ALLAGAMENTI

Forte bomba d’acqua nel Nuorese. Piogge intense hanno interessato i comuni di Siniscola, Posada e Orosei, causando allagamenti stradali e rendendo necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni situate al piano terra. Sul posto sono attualmente operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da unità specializzate nel soccorso fluviale e alluvionale. Ulteriori squadre, attrezzate per affrontare le emergenze legate agli eventi alluvionali e provenienti dai Comandi di Sassari e Cagliari, stanno raggiungendo l’area colpita per potenziare il dispositivo di soccorso.

In questa fase, le operazioni sono concentrate prioritariamente sulla messa in sicurezza delle persone e sulla gestione delle situazioni di maggiore criticità. L’emergenza richiede un impegno significativo da parte dei soccorritori: al momento si registrano 97 interventi ancora in coda, a conferma dell’elevato numero di richieste di assistenza legate all’ondata di maltempo. Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono le attività sul territorio per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e garantire la sicurezza della popolazione.

– Foto VVF –

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